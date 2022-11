Firmy transportowe toną w długach. Do oddania jest ponad miliard złotych

Jan 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

PROSZE PODAC DATE KIEDY DZIAD TRANS NIE DOKLADAL DO INTERESU.....ZAWSZE IM MALO....VAT NA PALIWO NA 8% NA PEWNO IM NIE POMAGA,HA,HA.....U DZIAD TRANSA UMOWA NA NAJNIZSZA I KOPERTA +...OKRADANIE PRACOWNIKA NA SKLADKACH ZUS.... zawsze dokładają....TO PROSZE ZAMYKAC CYRKI I SAMEMU DO ROBOTY ZA KIEROWNICE .....I TYRAC ZA najniższa I pod stolem,samemu jeździć, dzieci zatrudnić I....DOKLADAC DO INTERESU DALEJ.......ich nigdy nikt nie napastnik jak górnik,pies,nauczyciel....A korki 50 zl/h ....bez paragonu......CO z kraj....ZRESZT WSZYSTKICH WLASCICIELI ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO =ZPODZIEJA =PRYWACIARZA NA BUDOWY WARSZAWSKIE ,START 6 RANO ...PO 10h ...na początek na czarno,później zlecenie i koperta.....czekamy