Firmy wstrzymują inwestycje pomimo ożywienia. Otwarcie mówią o przyczynach

Wolumen kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł w czerwcu jedynie o 1,7 proc. rok do roku, co jest wartością niższą od inflacji - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to realny spadek akcji kredytowej. Co więcej, wynik ten został zawyżony przez ponad 10-procentowy wzrost kredytów walutowych, do których dostęp mają tylko największe przedsiębiorstwa. Wolumen kredytów udzielonych w złotówkach był nawet o 0,4 proc. niższy niż rok wcześniej - alarmuje Polski Instytut Ekonomiczny.