Flota służbowa na prąd. Firmy chcą jeździć ekologicznie

Dla klientów coraz ważniejsze jest, jak firmy dbają o środowisko i co robią, by ograniczać emisję CO2. Skoro firmom "eco-friendly" łatwiej jest przekonać do siebie potencjalnych odbiorców, poszukują nowych sposobów, by udowodnić, że ekologia jest dla nich ważna. Niekiedy działania bywają pozorne, ale zdarzają się też odważniejsze kroki.