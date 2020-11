Frisbo wchodzi na polski rynek. Jest odpowiednikiem Ubera w swojej branży

Platforma Frisbo, dająca sprzedawcom dostęp do lokalnych usług magazynowych i kurierskich, rozpoczyna działalność w Polsce i do końca 2021 roku zamierza obsługiwać kilkudziesięciu klientów na naszym rynku - podała spółka.

- Do końca 2021 roku będziemy obsługiwać kilkudziesięciu klientów w Polsce. Do tej pory cross-border e-commerce był domeną dużych graczy. My dajemy dostęp do niskich cen oraz krótkich terminów dostaw zagranicą każdemu sprzedawcy, niezależnie od skali biznesu - przekonuje Kubicka.