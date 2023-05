Fundusz Ochrony Rolnictwa coraz bliżej. Sejm zdecydował

Podczas głosowania w miniony wtorek ustawę powołującą Fundusz Ochrony Rolnictwa poparło 236 posłów, czterech było przeciw, a aż 207 wstrzymało się od głosu . Teraz dokument trafi do Senatu , który, zgodnie z prawem, ma 30 dni na ustosunkowanie się do propozycji.

W trakcie prac nad ustawą biuro legislacyjne Sejmu zgłosiło poprawki o charakterze legislacyjnym i technicznym, a posłowie – o charakterze doprecyzowującym. Rządzącej większości bardzo spieszyło się do uchwalenia ustawy, dlatego też sejmowe komisje pracowały przez kilka godzin, aby przegłosowanie projektu ustawy na sali plenarnej było możliwe jeszcze we wtorek.

Posłowie opozycji wskazywali, że rząd pod płaszczykiem nowego Funduszu wprowadzi nowy "parapodatek" , który zapłacą firmy: skupowe, przetwórcze czy też handlowe. Z kolei Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski na posiedzeniu sejmowych komisji podkreślił, że choć Izby popierają utworzenie takiego Funduszu, bo zabezpieczenie rolników jest konieczne, to jednocześnie stwierdził, że wiele uwag zgłoszonych przez tę organizację nie zostało uwzględnionych.

Dlaczego potrzebny jest Fundusz Ochrony Rolnictwa?

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy autorzy zapisali , że "obecne przepisy nie gwarantują uzyskania zapłaty przez producentów rolnych za sprzedane produkty rolne w sytuacji ich niewypłacalności ". Nie zawsze można też odzyskać należności za sprzedane produkty rolne w przypadku postępowania upadłościowego. I to mimo faktu, że produkty z gospodarstwa rolnego "należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości ".

Poza tym, według OSR, obowiązujące przepisy unijne nie przewidują dopłat do składek ubezpieczenia od ryzyka upadłości podmiotów nabywających produkty rolne od rolników. Dlatego też, zdaniem rządu, niezbędne są zmiany w prawie.

Fundusz Ochrony Rolnictwa. Oto założenia

Fundusz Ochrony Rolnictwa będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. To KOWR będzie dysponował środkami znajdującymi się na tym rachunku.

Wpłat na Fundusz będą dokonywać natomiast podmioty skupujące produkty rolne. Ich wysokość rząd ustanowił na poziomie 0,125 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych ("netto", czyli bez podatku VAT ). Pierwsze wpłaty na Fundusz będą dokonywane przez podmioty już od drugiego kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r.

Do kiedy można złożyć wniosek o rekompensaty?

Stawkę rekompensaty mamy poznawać corocznie do 31 maja. KOWR natomiast, jeszcze przed przyznaniem jej rolnikowi, będzie występował do niewypłacalnego podmiotu o potwierdzenie braku wypłaty z tytułu należności za zbyte produkty rolne.

Wnioski o rekompensatę rolnicy będą składać do KOWR-u rolnicy będą mogli składać w okresie od dnia 1 do dnia 31 sierpnia 2023 r.

To realizacja zapowiedzi rządu dotyczących "największego w historii wsparcia dla rolnictwa". Przed kilkoma tygodniami mechanizmy wsparcia dla sektora przedstawili na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Robert Telus .

Problemy polskich rolników

Po wybuchu wojny w Ukrainie Polska zobowiązała się do wsparcia ukraińskiej gospodarki, bazującej m.in. na eksporcie płodów rolnych. W momencie, gdy Rosja zablokowała porty czarnomorskie, nasz kraj otworzył swoje granice, by ukraińskie zboże poprzez porty krajowe i europejskie mogło trafić do Afryki i Azji.