Gawłowski dla money.pl: program "Flaszka plus" w Gazoporcie. Spółka odpowiada

Na karcie Ticket Restaurant jest 200 zł, ale jak mówi money.pl Stanisław Gawłowski, jest ona co miesiąc doładowywana taką samą kwotą. Według informacji polityka, każdy zatrudniony w firmie - od prezesa do pracownika fizycznego, może taką kwotę przeznaczyć co miesiąc na jedzenie oraz alkohol w restauracjach. Kartą można się posługiwać w całej Polsce.

- To program "Flaszka plus". Pracownicy dzięki niemu urządzają sobie imprezy - mówi nam poseł.

Co chce osiągnąć w ten sposób firma? Zdaniem polityka - przychylność pracowników. - "Flaszka plus" to pomysł "dobrozmianowego" prezesa firmy, który kupuje sobie przychylność zatrudnionych - mówi wprost poseł. Ma na myśli Pawła Jakubowskiego, który kieruje firmą od marca zeszłego roku. Gawłowskiego oburza też to, że z karty może korzystać prezes firmy, którego pensje szacuje na "dobre kilkadziesiąt tysięcy zł".