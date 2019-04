GdybyNieNauczyciel. Rafał Brzoska: nie byłoby paczkomatów

Potem pani profesor, jak wspomina twórca paczkomatów, powiedziała, żeby wszyscy otwarcie wyrażali swoje opinie. By nie płynęli z nurtem. Koleżanki i koledzy Rafała Brzoski patrzyli z niedowierzaniem na to, co się właśnie wydarzyło.

- Po tym zdarzeniu pani profesor już często wywoływała mnie do tablicy słowami: a ty Brzoska co o tym myślisz? Zwykle szukałem wtedy innego podejścia, spojrzenia i już do końca liceum miałem z polskiego szóstki. To fantastyczne, że zmuszała nas do innego patrzenia na świat. Gdyby nie ten nauczyciel, to nie byłoby paczkomatów. Nauczyłem się myśleć pod prąd - mówi Rafał Brzoska.