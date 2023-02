Gdzie stanie trzecia elektrownia jądrowa? "Decyzja może być jesienią"

robolbezrobot... 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

to w Polsce dziś jest nie szczęśliwy ? wszyscy potrzebuj ą zapomóg i dzieci się nie rodzą - czyja to wina ? idą wybory czas nie martwić się o Polskę tylko o własne interesy bo to co robią elity rządowe to nie nasz interes tylko obcego państwa - gdzie elektrownia pewnie w Chodczu ( dwa jeziora rynnowe )