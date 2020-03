GetBack idzie do sądu. Pozywa Altus TFI i 12 funduszy inwestycyjnych

"Złożenie pozwu związane jest z zapłatą przez emitenta rażąco zawyżonej ceny (207.565.472,00 złotych) za akcje EGB Investments. Altus oraz Fundusze, w imieniu i na rzecz których działał Altus, zawarły z emitentem umowę zobowiązującą sprzedaży akcji i umowę sprzedaży akcji oraz przyjęli wynagrodzenie od emitenta w sytuacji, gdy: przed sprzedażą akcji EGB doszło do niedopuszczalnej manipulacji kursem akcji EGB, co doprowadziło do rażącego zawyżenia wartości transakcji i wyrządzenia Emitentowi szkody w wysokości co najmniej 134,64 mln złotych" - napisano w komunikacie, który cytuje PAP.