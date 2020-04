GetBack spłaca długi i prosi zainteresowanych o aktualizację danych

Spółka GetBack przygotowuje się do pierwszych płatności układowych. Zwraca się też do obligatariuszy, by zaktualizowali dane w podmiotach prowadzących ewidencję, gdyż w przeciwnych przypadku nie otrzymają pieniędzy.

