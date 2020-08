Gospodarka Hiszpanii u progu zapaści. Nadzieją Afryka

Z tygodniowo 132 nowymi zarażeniami koronawirusem na 100 tys. mieszkańców Hiszpania znajduje się obecnie w niechlubnej europejskiej czołówce. Dla porównania – w Niemczech jest to 15 infekcji. W efekcie Hiszpania jest bombardowana ostrzeżeniami dla podróżujących z całego świata.

Dotychczas pracę straciło zaledwie 55 tys. Hiszpanów, ale tylko dzięki temu, że większość jest zatrudniona jeszcze w skróconym czasie pracy. Z badania stowarzyszenia gospodarki FEDEA wynika jednak, że koniec końców bez pracy pozostanie 70 proc. zatrudnionych w sektorze turystyki. Szczególnie dotknięte są Baleary, gdzie turystyka stanowi 35 proc. PKB, w reszcie kraju jest to 12 procent.

Przyszłość Majorki rysuje się natomiast ponuro. – Przesadne sianie paniki przez niektóre niemieckie media pogorszyło sytuację – krytykuje żyjący częściowo na wyspie inwestor Matthias Meindel. On sam nie daje się wyprowadzić z równowagi i dalej obstaje przy planowanym w miasteczku Inca hotelu dla rowerzystów.

Miejscowi przestrzegają obostrzeń z żelazną dyscypliną. – Nie można tego powiedzieć o turystach – zauważa Meindel. Ponadto wjechać do Hiszpanii można dopiero po wypełnieniu w internecie obszernej ankiety, co dodatkowo odstrasza przyjezdnych.

Nie ulega wątpliwości, że hiszpańska gospodarka musi się przestawić i to w mgnieniu oka. Rząd razem z prywatnym przedsiębiorstwem doradczym zamierza teraz przygotować cały sektor turystyki do przestawienia się na wyższe marże przy mniejszej liczbie turystów.

Po rekordowym roku 2019, w którym Hiszpania odnotowała prawie 84 mln zagranicznych turystów, którzy zostawili w niej 92 mld euro, w tym roku stowarzyszenie branżowe Exceltur liczy się z minusem rzędu 100 mld euro. Jest to o 15,6 mld więcej niż przewidywano.

Tyle, że mimo usilnych starań Hiszpanów, w regionie Kastylia-La Mancha, tak jak w całym kraju, liczba turystów spada na łeb na szyję. – Przedtem 40 proc. naszych gości stanowili zagraniczni turyści, teraz jest to tylko 15-20 procent – ubolewa Ardyla. Przyszłość Hiszpanii jest bardziej niepewna, niż jakiegokolwiek innego kraju UE.

Dlatego Exceltur domaga się, by jedna czwarta obiecanych przez Brukselę 140 mld euro, popłynęła w sektor turystyki. Praca w niepełnym wymiarze godzin ma zostać przedłużona do zimy, a nawet – jak życzy sobie Exceltur – do Wielkanocy 2021.