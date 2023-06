Gra na giełdzie za pomocą sztucznej inteligencji - nowe możliwości i wyzwania

Jak działa sztuczna inteligencja (AI) w handlu na giełdzie?

Istnieje wiele zastosowań sztucznej inteligencji w dziedzinie handlu na giełdzie papierów wartościowych. AI może wspierać dobór odpowiednich walorów do posiadanego przez inwestora portfela. Może także wspomóc optymalizację składu portfela i całego procesu inwestycyjnego. Co najważniejsze, przynajmniej z perspektywy samych graczy giełdowych, z wykorzystaniem osiągnięć dotyczących sztucznej inteligencji można zwiększać uzyskiwane stopy zwrotu.

Zalety wykorzystania sztucznej inteligencji w inwestowaniu

Trading, gra na giełdzie to zadania skomplikowane. Wymagają rozeznania rynkowego i tego, by szybko kojarzyć ze sobą różne fakty, śledzić doniesienia rynkowe i wiadomości z całego świata. Wszystko bowiem może wpływać na wycenę akcji konkretnych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Jednak dzięki AI można sobie znacznie ułatwić inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Umożliwia ona obniżenie ryzyka. Rola AI w zarządzaniu tym ryzykiem wciąż rośnie. Sztuczna inteligencja przydaje się m.in. w przypadku: przeprowadzania back-testów,

prognozowania,

oceny ryzyka kredytowego,

wyszukiwania trendów rynkowych itp. AI jest w stanie efektywnie, w bardzo krótkim czasie dokonywać analiz wielopoziomowych, złożonych baz danych i identyfikować trendy. Doskonali proces analizy, który jest wsparciem przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie. Jednak błyskawiczna analiza danych, bez namysłu, może prowadzić do błędnych wniosków.

Analiza danych i prognozowanie rynku za pomocą AI

Jednym z głównych zastosowań sztucznej inteligencji jest analizowanie danych. AI jest w stanie w krótkim czasie przedstawiać wyniki swojego działania. To może stanowić podstawę nie tylko do podejmowania pojedynczych decyzji inwestycyjnych, ale również do budowania zupełnie nowych strategii.

Sztuczna inteligencja potrafi przeczesywać olbrzymie bazy danych rynkowych w poszukiwaniu zdefiniowanych sygnałów inwestycyjnych. Od wielu lat na giełdach korzysta się już z algorytmów handlujących w zautomatyzowany sposób. Inwestorzy w ten sposób są w stanie szybciej przeprowadzać transakcje, zajmując pozycję kupna lub sprzedaży.

Ryzyko i wyzwania związane z inwestowaniem przy użyciu sztucznej inteligencji

Pomimo wielu zalet i korzyści, jakie można osiągać przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji w inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych, nie należy zapominać o wadach takich rozwiązań. Modele opierające się na AI są zawiłe, mają wysoki poziom skomplikowania, co powoduje, że inwestorzy po prostu ich nie rozumieją. Trudno je efektywnie nadzorować i monitorować. Wrażliwość takich modeli na zakłócenia jest wysoka, co generuje poważne ryzyko błędu.

Czy możemy całkowicie zaufać sztucznej inteligencji i inwestować dokładnie tak, jak wskazują modele AI? Nie do końca, ponieważ błędy popełniane już na etapie trenowania AI i jej programowania oraz związane z doborem i jakością danych, jakie dostarczane są sztucznej inteligencji. Powodują, że może ona źle dobierać dane, nieprawidłowo je analizować i niewłaściwie stosować. Jeśli więc te dane na wejściu będą niesprawdzone, czy po prostu błędne lub niepełne, to nawet najlepsze modele sztucznej inteligencji nie będą w stanie zwrócić poprawnych wyników.

Trendy i perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji na giełdzie

Nie jest tak, że sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić analityków rynkowych czy intuicję, jaką obdarzeni są najlepsi inwestorzy. Nie wyręczy ona w pełni ludzi zarządzających inwestycjami na giełdzie, co wynika m.in. z publikacji "Artificial Intelligence in asset management" CFA Institute Research Foundation. Jej twórcy twierdzą, że dzięki AI można uzyskać o 10 proc. lepszy wskaźnik Sharpe’a w porównaniu z portfelami budowanymi bez wykorzystania osiągnięć z zakresu sztucznej inteligencji, co przekłada się na realne zyski.

Istnieje szerokie pole do wykorzystania sztucznej inteligencji do gry na giełdzie, by jeszcze bardziej zautomatyzować decyzje inwestycyjne i lepiej typować akcje spółek, które mają największe szanse zyskiwać na wartości. Ponadto AI może zoptymalizować koszty działań. Nie będzie trzeba tracić czasu na ręczną analizę, a przy tym sztuczna inteligencja zwiększa prawdopodobieństwo wypracowania zysku. AI w przyszłości może pozwolić na dobranie odpowiedniego momentu na inwestycję i wielkości otwarcia pozycji.

Trzeba wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie związanym z grą na giełdzie i AI. Otóż chodzi tu o modę na sztuczną inteligencję wśród inwestorów. Ostatnie sukcesy chatbota ChatGPT spowodowały, że spółki z branży AI stały się obiektem zainteresowania inwestorów na całym świecie.

Jednak, jak podkreśla analityk Haitong Banku Konrad Księżopolski: "Cała technologia ChatGPT jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, nie mówiąc już o procesie komercjalizacji. Dlatego te dynamiczne wzrosty kursów na GPW czy Nasdaq to spekulacje inwestorów, że technologia ta wygeneruje dodatkową wartość dla biznesów, które ją wykorzystują".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka porady business

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.