Handel. Mimo pandemii wzrasta udział Polski w globalnym eksporcie

Udział eksportu Polski w globalnym eksporcie zwiększył się o 0,1 pkt. proc. pomiędzy 2019 rokiem i 2020 rokiem. Udział ten wzrósł z 1,7 proc. do 1,8 proc. i był to szósty największy wzrost wspomnianego odsetka wśród badanych krajów świata (obecnie znane są dane dla krajów, które łącznie odpowiadają za ok. 85 proc. globalnego eksportu), wyliczają ekonomiści Credit Agricole w najnowszym raporcie.