Handel zagraniczny. Chiny najwięcej zyskały na pandemii

Koronawirus nie okazał się dotąd czynnikiem fundamentalnie zmieniającym światowy ład ekonomiczny - oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). W swoim najnowszym raporcie zwracają uwagę na to, że "globalne łańcuchy dostaw zostały zakłócone, ale nie trwale zerwane".

Według PIE było to możliwe m.in. dzięki szybkiemu dostosowaniu produkcji do rosnącego światowego popytu na niektóre wyroby. Przede wszystkim produkty związane ze zwalczaniem pandemii oraz urządzenia elektroniczne i elektryczne.

Polski eksport odporny na koronawirusa

Eksperci nie widzą też oznak, by rozpoczął się proces masowego przenoszenia produkcji do nowych państw członkowskich UE, w tym do Polski. Choć akurat nasz kraj w zakresie eksportu wykazał się dużą odpornością na negatywne konsekwencje pandemii.