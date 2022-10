Hongkong stanie się sankcyjnym rajem dla Rosjan? USA ostrzegają centrum finansowe

Megajacht należący do Aleksieja Mordaszowa zacumował na wodach Hongkongu. W mediach pojawiły się sugestie, że ten azjatycki port stanie się rajem dla rosyjskich oligarchów uciekających przed sankcjami Zachodu. Zareagował na to departament stanu Stanów Zjednoczonych i ostrzega miasto, że jeżeli chce pozostać centrum finansowym świata, to musi zaostrzyć swoją politykę względem Rosjan.