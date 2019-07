Huta Częstochowa rozmawia z "trzema potencjalnymi inwestorami". Dobra informacja dla pracowników

Sam fakt, że Huta Częstochowa rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi inwestorami to jak najbardziej dobra informacja dla pracowników. Pozwoli im to zachować pracę, jeśli rozmowy potoczą się pomyślnie. Jednak jest dla nich też jedna zła informacja - nie dość, że wypłaty za czerwiec będą obniżone, to jeszcze na konta wpłyną z opóźnieniem.