Ile zarobisz na przesyłkomacie? Kokosów na wynajmie gruntu nie zbijesz

Tajemnica handlowa, nie ujawniamy szczegółów, mamy umowę o poufności – tak najczęściej brzmią odpowiedzi na pytania dotyczące tego, ile można zarobić na automacie do wydawania paczek. Udało nam się jednak porozmawiać z kilkoma osobami i przedsiębiorcami, którzy wynajęli swój grunt pod taką maszynę.

- Powodów jest kilka. Po pierwsze, rzadko są to grunty cenne. W inny sposób trudno byłoby coś na nich w ogóle zarobić. Lepsze więc nawet kilkaset złotych miesięcznie niż nic. Po drugie, automaty są dobrem pożądanym przez mieszkańców i właścicieli sklepów, więc konkurencja też jest spora – mówi z rozmowie z money.pl Bartłomiej Słupski, ekspert od e-handlu.

Ile płaci InPost?

Z informacji, które udało nam się zebrać, wynika, że kwoty czynszu za grunt pod Paczkomatem są niebywale zróżnicowane – od ok. 100 do nieco ponad 1000 złotych miesięcznie. Wszystko zależy od tego, jak bardzo zdeterminowani są operator oraz właściciel powierzchni.

- Są miejsca w centrach niewielkich miast czy na osiedlach, gdzie firma płaci ponad 1000 zł za teren. W tych przypadkach to firmie zależy na postawieniu Paczkomatu. I nie da się ukryć, że jest wspomagana przez mieszkańców, którzy niejednokrotnie naciskają na władze, by się zgodziły. To po prostu nowoczesne i wygodne rozwiązanie, nie trzeba liczyć na pocztę albo czekać pół dnia na kuriera – tłumaczy Słupski.