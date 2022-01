Inflacja bazowa rośnie szósty miesiąc z rzędu. Przekroczyła kolejny poziom

Rząd i przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego ( NBP ) bardzo często tłumaczą, że inflacja przyszła z "zewnątrz" , wynika głównie z drożejącej ropy naftowej i paliw oraz polityki klimatycznej UE, która skutkuje podwyżkami cen prądu. Rząd nie mówi nam całej prawdy. To pokazują najnowsze dane.

Okazuje się, że także po wyłączeniu żywności i szeroko rozumianych nośników energii, inflacja w Polsce jest bardzo duża. W grudniu tzw. inflacja bazowa wzrosła do poziomu 5,3 proc. - najwyższego od sierpnia 2001. W listopadzie była na poziomie 4,7 proc.

Warto wrócić pamięcią do czasów sprzed pandemii. Tuż przed COVID-19 inflacja bazowa wynosiła około 3,5 proc., a w 2019 roku wskaźnik wahał się od 1 do 3 proc .

NBP rozłożył inflację na części

NBP w najnowszych statystykach prezentuje też więcej miar określających to, jak zmieniają się aktualnie ceny w Polsce. I nflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w grudniu 8,5 proc. wobec 7,5 proc. odnotowanych w listopadzie.

"Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje" - czytamy w raporcie NBP.