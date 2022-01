"2022 trochę jak rok stracony". Główny ekonomista PKO BP mówi, kiedy inflacja może spaść

Wert 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

2023 i inflacja miedzy 2, a 4 procent. Hahahaha no lepszego żartu dawno nie słyszałem. To się może wydarzyć tylko w sytuacji kiedy w USA wyraźnie podniosą stopy procentowe zdecydowanie powyżej 5 a może nawet 10 procent. W ślad za tym pójdą inne kraje szeroko rozumianego zachodu i również podniosą stopy powyżej inflacji. Tylko to by się musiało wyrazy. Teraz. Bo później będzie za późno. Prawda jest taka, że to się nie wydarzy, bo długi publiczne zamiast się dewaluować, zaczęłyby stanowić coraz większy ciężar do udźwignięcia, a ani USA, ani inne kraje zachodu nie mają na to pieniędzy. Dlatego to się nie wydarzy. Jest jeszcze jedna możliwość, żeby inflacja była w takich widełkach. Jak publikowane dane nie będą miały nic wspólnego z rzeczywistością i ktoś arbitralnie sobie napisze, że jest tyle procent bo tak. Tylko z rzeczywistością to to się nawet nie spotka.