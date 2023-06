Inflacja, brak inwestycji i katastrofa służby zdrowia. "To PiS chciało ukryć"

"Raport o Stanie Państwa" to prawda o tym, że PiS ukradło Polskę swoim obywatelom; odkrywa on to, co PiS chciało ukryć, czyli skrajnie niskie nakłady na ochronę zdrowia, rekordowo niski poziom inwestycji, czy olbrzymią inflację - powiedział w niedzielę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.