Inflacja dotyka w najmniej zarabiających. To w nich uderzają rosnące koszty życia

We wrześniu tego roku inflacja według danych GUS wyniosła 17,2 proc. rok do roku. Jednak rzeczywisty wskaźnik inflacyjny mógł być jeszcze wyższy. Zdaniem Bruegel, ekonomicznego think tanku z Brukseli, najmniej zarabiający odczuli inflację na poziomie 19,1 proc. Wyższe ceny odczuli konsumenci kupujący najtańsze produkty.