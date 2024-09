Inflacja powyżej oczekiwań. Eksperci nie mają dobrych wieści

Eksperci ING skomentowali najnowsze dane opublikowane przez GUS . Podkreślają, że " inflacja CPI wzrosła we wrześniu do 4,9 proc. r/r z 4,3 proc. r/r w sierpniu ". W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,1 proc. Ekonomiści podkreślają, że "żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 0,2 proc. m/m, ceny paliw spadły o 3,4 proc. m/m, a ceny nośników energii wzrosły nieznacznie (0,2 proc. m/m)". Analitycy szacują, że "wyraźnie rosły ceny w kategoriach bazowych, w tym ceny w edukacji".

Autorzy raportu zwracają uwagę na znaczenie efektu bazowego w interpretacji danych. "We wrześniu 2023 ceny spadły o 0,4 proc. m/m, m.in. z uwagi na obniżki w ochronie zdrowia (spadek cen leków po wprowadzeniu nowej listy refundacyjnej i darmowymi specyfikami dla osób starszych i dzieci)". Ponadto "spadły także ceny prądu, gdyż podniesiono limit zużycia energii do którego można było korzystać z zamrożonych cen".

Inflacja bazowa pozostaje problematyczna

Ekonomiści ING szacują, że "inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności i energii) wzrosła we wrześniu do ok. 4,2-4,3 proc. r/r z 3,7 proc. r/r w sierpniu". Oprócz efektu bazowego, na wzrost inflacji bazowej wpłynął także wzrost cen w edukacji, co według ekspertów jest związane z "wcześniejszymi podwyżkami płac nauczycieli w sektorze publicznym, co m.in. przełożyło się na ceny zajęć dodatkowych (korepetycje, kursy językowe, etc.)".