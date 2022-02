Inflacja producencka w Niemczech sięgnęła 25 procent. Ekonomiści: żarty się skończyły

dziadek_1946 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Cała nadzieja dla Polski do USA, Japonia do chwili obecnej jest pod okupacją i śpi spokojnie. Ludzie trochę są zakręcenie ale to taka mentalność rasowa. Gdyby Amerykanie nie rządzili Europą to Niemcy wrócili by na swoje stare śmieci z Królewcem włącznie a Rosjanie w zamian przesunęli by granicy do Bugu, a Ukrainy by już dawno nie było. Na koniec - dzięki Jankesi