Rekordowa inflacja. Ekspert obwinia rząd PiS. "Rozdawać jest łatwo"

Inflacja w sierpniu 2022 r. wyniosła 16,1 proc., co oznacza, że jest najwyższa od 1997 r. To, co zdaniem ekonomisty Kamila Sobolewskiego niepokoi jednak jeszcze bardziej, to szczegółowe dane, a także sposób, w jaki z inflacją walczy nasz rząd. Jak wskazuje, skupia się na łagodzeniu doraźnych skutków, co tylko pogłębia systemowe problemy. W rezultacie Polaków mogą czekać naprawdę trudne chwile.