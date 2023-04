Inflacja stylu życia – co to takiego i jak wpływa na nasze finanse?

Czym jest inflacja stylu życia?

Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Można to odnieść również do sytuacji finansowej. Jeśli zarabiasz niewiele, to prowadzisz skromne, oszczędne życie. Planujesz budżet domowy, by wystarczyło do przysłowiowego pierwszego. Kiedy jednak udaje Ci się osiągnąć awans, masz większe zarobki i możesz sobie pozwolić na więcej. Jak to się dzieje, że przy nawet dwukrotnie większej pensji wydajesz wszystko, co zarobisz? Jeśli tak jest, możesz mówić o procesie polegającym na inflacji stylu życia.