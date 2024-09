Intel wstrzymuje budowę fabryki w Polsce. Lawina komentarzy

Intel podjął decyzję. Są już komentarze

" Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad przygotowaniem strategicznych inwestycji półprzewodnikowych. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy od Komisji Europejskiej zielone światło na złożenie wniosku o pomoc publiczną dla Intela. To doświadczenie pozwala nam sprawnie realizować podobne projekty i będziemy nad tym pracować w przyszłości" - dodał minister cyfryzacji.

"Nie wiem, czy pan premier miał embargo (sic), czy sądzi, że jak wrzuci informację o 22, to nikt nie zauważy. Ale jak ktoś miał oczy, to widział, co się dzieje już od jakiegoś czasu. Intel ma globalne problemy finansowe. W tym roku wartość akcji spółki spadła o 60 proc. Intel stał się najgorszą spółką w indeksie Dow Jones" - napisała na platformie X Anna Wittenberg dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej".