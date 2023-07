Jak interpretować wskaźniki gospodarcze i ich wpływ na inwestycje

Podstawy wskaźników gospodarczych

Mianem wskaźników makroekonomicznych określa się dane wskazujące, w jakim stanie znajduje się w określonym czasie gospodarka danego kraju. Bierze się przy tym pod uwagę sytuację poszczególnych obszarów gospodarki, takich jak przemysł, rynek pracy, handel, konsumpcja. Podstawowe wskaźniki gospodarcze (makroekonomiczne) są publikowane regularnie, np. co miesiąc czy co rok, a zajmują się tym agencje rządowe oraz sektor prywatny.

Jakie są najważniejsze wskaźniki gospodarcze i co one mierzą?

Produkt Krajowy Brutto (PKB): Puls gospodarki

PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto mierzy gospodarkę danego kraju jako całość i świadczy o tym, w jakim tempie się rozwija i czy w ogóle następuje rozwój. Można uznać ten wskaźnik za swoisty puls gospodarczy. PKB mierzy ilość dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju, a przy tym jest miarą możliwą do porównywania z innymi państwami. Umożliwia analizę sektorów gospodarki i wskazuje, które z nich generują większy dochód, a który mniejszy. Na tej podstawie można określić, jakie sektory są słabością dla całej gospodarki i co za tym idzie, w które warto zainwestować.

Stopa bezrobocia: Zdrowie rynku pracy

W Polsce Główny Urząd Statystyczny mierzy stopę bezrobocia rejestrowanego na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Jeśli jest wysoka, to gospodarka znajduje się w co najmniej kłopotliwym położeniu. Z kolei jeśli bezrobocie wynosi co najwyżej kilka procent, to stanowi zjawisko pozytywne.