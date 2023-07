Jak wybrać swoją pierwszą nieruchomość inwestycyjną?

Znaczenie wyboru odpowiedniej pierwszej nieruchomości inwestycyjnej

To od takiej decyzji zależy nie tylko to, ile wydasz i ile potencjalnie będziesz mógł zarobić na, ale to, jakie będą Twoje kolejne wybory. Warto przyjąć bezpieczną strategię i nie ryzykować. Dobrze się przygotować do zakupu, mieć opracowaną strategię zarabiania na nieruchomości. Nie warto podejmować decyzji pochopnie. Trzeba mieć pomysł na wykorzystanie lokalu, biorąc pod uwagę m.in. jego lokalizację.