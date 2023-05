Jakie czynniki wpływają na cenę złota i jak wykorzystać te informacje?

Historia i znaczenie złota jako bezpiecznej przystani inwestycyjnej

Od ponad 6 tysiącleci złoto jest znane człowiekowi, co potwierdzają badania archeologiczne. Już w starożytnym Egipcie znano jego wartość i wydobywano je na szeroką skalę. Podobnie było w czasach świetności Imperium Rzymskiego, kiedy to roczne wydobycie złotego kruszcu mogło wynosić od 5 do 10 ton. W średniowieczu zmniejszono je, by ponownie zwiększyć dopiero w XV wieku, dzięki odkryciu i wzmożonej eksploatacji złóż znajdujących się na terenie Afryki. Po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba złoto pozyskiwano również tam, a od XVIII wieku także z terytorium Rosji.