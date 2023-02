Jakie są funkcje wyborów?

Czym są wybory?

Odbywają się one w różnych częstotliwościach, ale zwykle mamy do czynienia z wyborami powszechnymi, wolnymi, które odbywają się w głosowaniu tajnym.

Kodeks wyborczy obowiązujący w Polsce określa, że ilekroć w przepisach mowa o wyborach, są to wybory:

Funkcje wyborów w Polsce

W kategorii funkcji wyborów można wymienić różne zadania, jakie mają one do wypełnienia i w istocie wypełniają poprzez zastosowanie określonych procedur. Mogą to być zarówno funkcje przypisane wyborom, jak i funkcje wypełniane rzeczywiście.