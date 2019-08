Janów Podlaski. W niedzielę licytacja 21 arabów na Pride of Poland

Jak podaje PAP, w pokazie prezentowanych będzie ponad 100 koni z 29 hodowli, w tym 26 prywatnych. Będą oceniane w 11 klasach, zróżnicowanych ze względu na wiek i płeć. - W tym roku w pokazie bierze udział znacznie więcej koni niż w roku ubiegłym. Bardzo się z tego cieszymy. To pokazuje, że zainteresowanie imprezą się zwiększa - powiedział rzecznik Pride of Poland Mariusz Rytel.

W konkursie międzynarodowe jury ocenia cechy każdego konia. Jurorzy biorą pod uwagę, czy jest on w typie rasy arabskiej oraz oddzielnie głowę i szyję, kłodę, czyli tułów konia, jego nogi i zachowanie w ruchu. Najwyżej ocenionym arabom w niedzielę przyznane zostaną tytuły czempionów, wybrany będzie także najlepszy koń pokazu - "Best in Show".

W ostatnim dniu imprezy w Janowie Podlaskim, czyli w niedzielę, rozpocznie się 50. aukcja Pride of Poland. Wystawionych zostanie 21 koni, w tym 18 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz 3 z hodowli prywatnych. Już w piątek wieczorem zostały one pokazane kupcom i publiczności.

Wszystkie karnety i bilety VIP zostały sprzedane, te ostatnie wykupiło 260 osób z 24 krajów. - To goście między innymi z Australii, Indonezji, Brazylii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej. Są wśród nich kupcy, a także ich przedstawiciele oraz miłośnicy koni - powiedział rzecznik Pride of Poland cytowany przez PAP. Jak dodał, to święto konia arabskiego. - Chcemy pochwalić się sukcesami polskiej hodowli. Tanio koni sprzedawać nie będziemy sprzedawać, jeśli nie osiągną dobrych cen, to zostaną w kraju - zapewnił Rytel.