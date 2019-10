Janusz Wojciechowski z teką komisarza. "Będę bronił silnego budżetu na rolnictwo"

Wojciechowski był pytany o to, co zapowiedział kilka dni temu prezes PiS Jarosław Kaczyński - że zadba o zrównanie wysokości dopłat rolników z Polski i z innych krajów Europy Środkowej z tymi, które dostają gospodarze w krajach "starej Unii".

- Powiedziałem w czasie debaty w europarlamencie, że zrobię wszystko, żeby stało się to w czasie mojej kadencji (trwa ona pięć lat - przyp. red.). Są warunki, by tak się stało, ale to jest oczywiście trudna debata polityczna. W czasie mojego wysłuchania w PE żaden z posłów nie zaprotestował przeciwko temu, a moja kandydatura została poparta jednogłośnie. To jest dość silny mandat - dodał.