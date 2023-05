Jednocyfrowa inflacja w drugiej połowie roku? Prof. Belka: ona galopuje, propaganda zaciemnia obraz

- Ja bardzo bym chciał, żeby inflacja w drugiej połowie roku, jak zapowiada premier Mateusz Morawiecki, zeszła do jednocyfrowego wyniku, ale wątpię w to - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Marek Belka, były premier, były szef NBP, europoseł. - Mówiąc krótko: tak długo jak inflacja bazowa, popytowa utrzymuje się na wysokim poziomie, perspektywa obniżki inflacji konsumenckiej oddala się. Inflacja 9,9 proc. oznacza, że nadal ceny galopują. To nie jest tak, że inflacja spadła. To oznacza, że rośnie, ale wolniej. Warto to przypominać. Wypowiedzi Glapińskiego i Morawieckiego mieszają ludziom w głowie. Te potężne dawki propagandy zaciemniają obraz - dodaje prof. Belka.