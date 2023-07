Kaczyński: Idziemy dobrą drogą. Orłowski: Prezes PiS zakupów sam nie robi i nie zna cen

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego wszystkie wskaźniki pokazują, że Polska idzie dobrą drogą. - Trudną, dobrą, prowadzącą w górę, prowadzącą ku Polsce silnej, bezpiecznej i takiej, w której będą mogły żyć szczęśliwie polskie rodziny - powiedział w niedzielę na Jasnej Górze prezes PiS. - Prezes Kaczyński wielokrotnie mówił, że na ekonomii się nie zna. Zgadzam się z tym - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. - Prezes PiS odnosi się do tabeli, którą sporządził Polski Instytut Ekonomiczny.Tylko że wszystkie dane, które źle mówiły o Polsce, zostały z niej usunięte, np. inflacja. Prezes mówi tylko o tych dobrych. Podsunięto mu te dane i on faktycznie wierzy, że sytuacja ekonomiczna Polski jest bardzo dobra. Mamy poważny spadek aktywności inwestycyjnej. Prezes PiS od razu znalazł wytłumaczenie. Uznał, że to spisek przedsiębiorców, którzy specjalnie chcą doprowadzić do kryzysu gospodarczego, żeby on stracił...