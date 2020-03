Karty MultiSport. Firma ma nadzieję odrobić choć część strat

Od ponad dwóch tygodni jedynymi formami aktywności, jakie możemy realizować, to spacery (już wkrótce – samotne) po okolicy lub ćwiczenia na dywanie. Obiekty sportowe są zamknięte, a ich pracownicy – zatrudnieni w dużej mierze na umowach cywilnoprawnych bądź wprawdzie mających etat, ale zarabiający tak naprawdę na przeprowadzonych zajęciach – zostali na lodzie i zastanawiają się, czy za kilka tygodni będzie do czego wracać.

Uderza to w naturalny sposób w Benefit Systems, czyli wystawce popularnych kart MultiSport. Umożliwiają one uczestnictwo w zajęciach w setkach obiektów sportowych w całej Polsce. Spółka opublikowała we wtorek komunikat, z którego wynika, że drugi kwartał będzie, mówiąc wprost, spisany na straty.