Katolików niewielu, ale Boże Narodzenie świętują. Obowiązkowe danie? Kurczak z sieciówki

Święta bez kubełka kurczaka, to w Japonii święta stracone. Obchodzenie Bożego Narodzenia w tym kraju przybrało dość osobliwą postać. Ba, już sam fakt, że w ogóle się tu świętuje, dziwi. To kraj, w którym dominuje buddyzm i sinto, a w żadnej z tych religii nie obchodzi się Bożego Narodzenia.

Stolik w restauracji rezerwuje się nawet na kilka miesięcy przed świętami, a kto nie zapewni sobie miejsca, będzie stał w gigantycznej kolejce. Co ma kurczak do świąt?

Wystarczyło rzucenie pomysłu, by Japończycy zaczęli kojarzyć święta z kurczakiem. Ten pomysł rzucił w 1970 roku Takeshi Okawara, menadżer pierwszego lokalu sieci w Japonii. Wymyślił, by w święta sprzedawać zestaw świąteczny, składający się z kubełka z kurczakami oraz kawałka ciasta. Cztery lata później ruszyła kampania reklamowa. Trafiła na podatny grunt, bo Japończycy kochają czerpać wzorce z zachodu. Odtąd kurczak w panierce stał się nieodłącznym elementem świąt.

Komercja bierze górę nad religią. W kraju, gdzie zaledwie 1,5 proc. społeczeństwa to chrześcijanie, świętują wszyscy. Już na początku listopada ulice w Japonii mienią się świątecznymi dekoracjami, a w domach pojawiają się choinki, by w dniu Bożego Narodzenia, można było umieścić pod nimi prezenty. W miastach nie brakuje wymyślnych dekoracji, przy których można zrobić sobie zdjęcia. O odpowiedni nastrój dbają centra handlowe, a ludzie pozdrawiają się, życząc sobie "wesołych świąt".

- Młodzi ludzie spędzają czas ze swoją druga połówką, umawiając się na romantyczne kolacje i wręczając sobie wzajemnie prezenty. Wspólne spędzenie świąt jest w pewnym sensie deklaracją pokazującą, że długo rodząca się relacja wkracza w jakiś poważniejszy etap - może nawet pojawi się jakiś pierwszy pocałunek czy wyznanie miłości prowadzące do tego, by w końcu oficjalnie zostać parą? - wyjaśnia Natalia Grębowicz-Kamińska.

- Do 2019 roku 23 grudnia były obchodzone urodziny cesarza Akihito. Był to też jeden z dwóch dni w całym roku, gdy można było uzyskać dostęp do zamkniętej przez pozostałą część roku zachodniej części Pałacu Cesarskiego i zobaczyć rodzinę cesarza na tarasie. W 2019 roku zmienił się cesarz, a tym samym dzień urodzin. Obecnie obchodzone są one 23 lutego - mówi Natalia Grębowicz-Kamińska.