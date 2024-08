Kłopoty w zakładzie Orlenu. Będą rozbrajać niewybuch

Ograniczono pracę część petrochemicznej czeskich zakładów z Grupy Orlen w Zaluzi koło Litvinowa. Ma to związek ze znalezieniem tam bomby z czasów II wojny światowej. We wtorek rozpoczną się przygotowania do dezaktywacji niewybuchu. Jest ona planowana na 29 lub 30 sierpnia - poinformował Orlen Unipetrol.