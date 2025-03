Kluczowa luka w sankcjach na Rosję wygasła. Oto konsekwnecje

Jak podaje telewizja CBS, w efekcie wygaśnięcia tzw. licencji ogólnej 8L, objęte sankcjami rosyjskie banki nie mogą korzystać z amerykańskiego systemu finansowego do przetwarzania transakcji związanych z obrotem ropą naftową i gazem . Ma to znacznie utrudnić Rosji handel swoimi surowcami w dolarach. Według CBS, skutkiem może być wzrost cen ropy naftowej o 5 dolarów za baryłkę.

Kluczowa luka w sankcjach na Rosję wygasła

Zmiana polityki nastąpiła 10 stycznia, w ostatnich dniach administracji Bidena, kiedy razem z nałożeniem pierwszych poważnych sankcji przeciwko rosyjskiemu sektorowi energetycznemu zdecydowano o zakończeniu wyjątku. Jednocześnie podmiotom handlującym z Rosją dano wówczas czas do 12 marca, by zakończyć transakcje. Nowa administracja zdecydowała się nie zmieniać decyzji poprzedników. Jak podaje Fox News, był to świadomy wybór urzędników administracji Trumpa.

Mimo to, pytany w czwartek o to, czy zamierza użyć sankcji przeciwko Rosji, by skłonić Władimira Putina do przyjęcia propozycji zawieszenia broni, Trump powiedział, że "nie chce o tym rozmawiać", bo rozmowy z Rosją trwają. Określił przy tym odpowiedź Putina na ofertę rozejmu jako bardzo obiecującą, choć niekompletną.