Kongres ESG - Polska Moc Biznesu już w listopadzie. Dyskusja o Polskim Ładzie i UE

Pomysł stworzenia Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu pojawił się przy okazji kolejnych edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR . Będzie on okazją do spotkania przedstawicieli biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Kongres organizowany jest przez Fundację Pozytywnych Idei oraz Fundację Czyste Powietrze.

Kongres ESG - Polska Moc Biznesu już w listopadzie

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka - to główne tematy, o których dyskutować będą eksperci zaproszeni na Kongres ESG - Polska Moc Biznesu . Pierwszego dnia paneliści poruszą tematy społeczne, a debatę otworzy wystąpienie minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Dowiemy się, jak ważna jest aktywność fizyczna i sport w poprawie kondycji zdrowotnej Polaków, a także dlaczego kultura jest fundamentem budowania tożsamości obywatelskiej.

Ekologia to trzeci dzień Kongresu. Wtedy też eksperci zajmą się tematem dążenia do zeroemisyjności. Czy ten trend może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki? Czy zielone inwestycje to szansa, a może zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski? Odpowiedzi na te pytania poszukają zaproszeni eksperci.