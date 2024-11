Koniec opłaty w Ciechocinku. Jest zapowiedź samorządu

Podczas XXX Kongresu Uzdrowisk Polskich, burmistrz Ciechocinka, Jarosław Jucewicz, ogłosił, że przez cztery kolejne lata tężnie w Ciechocinku, stanowiące główną atrakcję miasta, otrzymają znaczne dofinansowanie na remont w wysokości 500 tys. zł rocznie. Dzięki temu planowany jest bezpłatny wstęp na tężnie w niedalekiej przyszłości — pisze "Super Express".

Jucewicz oznajmił, że Uzdrowisko Ciechocinek S.A., które jest właścicielem Tężni, będzie wspierane przez miasto i od nowego roku, przez cztery lata, otrzyma 500 tys. zł na remonty. W zamian Uzdrowisko Ciechocinek S.A. zrezygnuje z pobierania opłat od mieszkańców, kuracjuszy oraz osób nocujących w mieście, odwiedzających tężnie. Burmistrz wspomniał również o planach wprowadzenia Karty Turysty - czytamy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Kolejne przebudzenie wulkanu na Islandii. Ewakuowano mieszkańców

Planowane zmiany w transporcie

Podczas kongresu zwrócono również uwagę, że Ciechocinek odwiedza rocznie aż 500 tys. turystów, co prowadzi do zatłoczenia ulic przez samochody. Władze miejscowości dążą do zmniejszenia tego napływu i dlatego rozważają przywrócenie funkcjonowania kolei oraz remont dworca PKP, co stanowi kolejną pozytywną wiadomość dla miłośników tego uzdrowiska - czytamy na stronie dziennika.

Tańsze sanatoria, ale trzeba się spieszyć

Od października do 30 kwietnia opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,6 zł (od 1 maja do 30 września: 40,9 zł). Oznacza to, że za 21 dni pobytu kuracjusz zapłaci 684,6 zł, a nie 858,9 zł.

Niższe w okresie od 1 października do 30 kwietnia są także opłaty za pobyt w pokojach w pozostałych standardach.

Opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym w studiu wynosi: 26,1 zł (od 1 maja do 30 września: 37,4 zł); w pokoju jednoosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,9 zł (od 1 maja do 30 września: 33,2 zł), w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,5 zł (od 1 maja do 30 września: 27,3 zł).

W pokoju dwuosobowym w studiu: 16,5 zł (od 1 maja do 30 września: 24,9 zł), w pokoju dwuosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,2 zł (od 1 maja do 30 września: 19,5 zł), w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,5 (od 1 maja do 30 września: 14,8 zł), w pokoju wieloosobowym w studiu: 11,9 zł (od 1 maja do 30 września: 13,6 zł), w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,6 (od 1 maja do 30 września: 11,9 zł).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

wiadomości gospodarka opłaty

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.