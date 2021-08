Koniec Tesco. "Ostatnie 3 dni" i wielkie wyprzedaże. Sprawdziliśmy cenowe okazje

Z Polski znikają kolejne markety Tesco. Większość z nich, ok. 300, przejęła sieć Netto. Niektóre markety Tesco więc już zmieniły szyld, w innych stanie się to niebawem.

Są jednak sklepy, których transakcja z Netto nie objęła - dotyczy to zwłaszcza tych największych obiektów. Odwiedziliśmy jeden z nich - szczecińskie Tesco Extra przy ul. Milczańskiej. Zostanie on zamknięty 19 sierpnia i ciągle nie wiadomo, co powstanie na jego miejscu.