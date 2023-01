Kontrakt Fernando Santosa opłacają sponsorzy PZPN? Jest odpowiedź Związku

Obywatel 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Santos to odpad Kulesza ty w PZPN to jak wół do karety. Kulesza nie wychylaj się poza disco polo. Boniek wybrał Souse. I zrobił z niego wala. Teraz Santos. To koszmar Kulesza ty na tym stanowisku