Kontrole graniczne obciążeniem dla Niemiec. Eksperci podali kwotę

Eksperci piszą w swojej analizie, że "wynikające z tego wyższe koszty transportu prawdopodobnie doprowadzą do -9,1 proc. spadku niemieckiego importu towarów, a także spadku popytu na usługi o -7,8 proc., co łącznie da 1,1 mld EUR rocznie".

Tak Polska straci na niemieckich kontrolach

Eksperci Allianz Trade zwracają uwagę, że skutki kontroli granicznych odczują również kraje sąsiadujące z Niemcami. W raporcie czytamy, że "kraje sąsiednie odczują to ze względu na silne powiązania w łańcuchu dostaw: import z Holandii prawdopodobnie spadnie o -0,2 mld EUR, podczas gdy import z Polski zmniejszy się o -0,1 mld EUR, a import z Francji o -92,4 mln EUR". Polska jawi się jako druga gospodarka pod względem skali potencjalnych strat , co podkreśla znaczenie handlu transgranicznego dla naszego kraju.

Analitycy Allianz Trade wskazują, że kontrole graniczne mogą zwiększyć koszty na głównych szlakach transportowych o 1,7 proc. w odniesieniu do towarów i 1,5 proc. dla usług . W raporcie czytamy, że "wydłużenie czasu oczekiwania, szczególnie na ruchliwych przejściach, takich jak granica niemiecko-holenderska, przez którą codziennie przejeżdża około 1000 ciężarówek, może znacząco wpłynąć na terminowość dostaw towarów". Autorzy podkreślają, że "około dwie trzecie niemieckiego importu odbywa się przez granice lądowe z krajami sąsiednimi", co wskazuje na skalę potencjalnych zakłóceń.

Zagrożenie dla niemieckiej gospodarki i konkurencyjności

Długoterminowe implikacje dla europejskiego handlu

Raport Allianz Trade podkreśla, że wprowadzenie kontroli granicznych może mieć daleko idące konsekwencje dla całej europejskiej sieci handlowej. Eksperci zauważają, że "Niemcy są głównym krajem tranzytowym dla wymiany handlowej wewnątrz UE, co skutkować będzie znacznymi opóźnieniami i zwiększonymi kosztami dla firm zaangażowanych w handel międzynarodowy w Europie". Ta sytuacja może potencjalnie prowadzić do restrukturyzacji europejskich łańcuchów dostaw i zmian w strategiach logistycznych firm działających na kontynencie.

Analitycy zwracają również uwagę na potencjalne długoterminowe skutki dla konkurencyjności niemieckiej gospodarki. W raporcie czytamy, że "takie opóźnienia mogą zagrozić statusowi Niemiec jako kluczowego węzła tranzytowego dla handlu europejskiego, czyniąc go mniej atrakcyjnym dla firm zależnych od wydajnej logistyki". To z kolei może prowadzić do poszukiwania alternatywnych tras handlowych i centrów logistycznych, co mogłoby mieć trwały wpływ na strukturę handlu w Europie.