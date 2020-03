Koronawirus. Nie ma planu, kto dowiezie żywność osobom w kwarantannie

Przymus spędzenia 14 dni w kwarantannie to nie żart. Eksperci zalecają, aby dobrze się na ten czas przygotować. Jedną ze wskazówek jest zrobienie zapasów żywności. Ale kto nam pomoże, jeśli zapasy okażą się niewystarczające? Albo gdy jesteśmy starszą, samotną osobą, która sama o siebie nie zadba?

Obejrzyj: Koronawirus a praca ludzi z grupy ryzyka. Warto pójść do lekarza

- Jeżeli jesteśmy w kwarantannie, to musimy być w domu. Nie wolno nam wychodzić po bułki do sklepu, nie możemy wychodzić z psem, nie możemy wyjść do kina, a takie przypadki były w innych krajach. Dowożeniem jedzenia zajmuje się wojewoda – wyjaśniał.