Koronawirus. Przedsiębiorcy zaniepokojeni, liczą na rząd

Taki scenariusz to najgorsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw. Produkcja byłaby wstrzymywana, usługi nie byłyby świadczone, a to prowadzić może do problemów z płynnością finansową, a na końcu - z wypłatami dla pracowników. Co więcej, problemy mogą dotykać nie tylko firmy, która wstrzymuje prace, ale także jej partnerów biznesowych. Dlatego przedsiębiorcy liczą na rząd.