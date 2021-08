Koronawirus w Niemczech. Tak nasi sąsiedzi przeciwdziałają kryzysowi

Przed 2020 rokiem świadczenie to wypłacano do 12 miesięcy, a jego wysokość wynosiła 60 proc. poprzedniego wynagrodzenia lub 67 proc. dla osób mających dzieci. Po pojawieniu się COVID-19, świadczenie podwyższono odpowiednio do 70 proc. i 77 proc. w piątym i szóstym miesiącu oraz do 80 proc. i 87 proc. od siódmego miesiąca. Przedłużono też okres wypłat świadczenia do 24 miesięcy oraz rozszerzono listę beneficjentów.