Koronawirus w Polsce bije trzy rekordy w piątek. Dzienny, miesięczny i liczby wykonanych testów

Marzec przyniósł w Polsce 2,3 tys. infekcji. Kwiecień to już 10 tys. 566 infekcji w skali całego kraju. Maj wydawał się rekordowy. W jednym miesiącu pojawiło się 10 tys. 965 infekcji. Czerwiec z kolei można było uznać za nieznacznie lepszy. W sumie pojawiło się wtedy 10 tys. 678 infekcji.

To jednak lipiec przyniósł nowe rekordy. W ciągu ostatnich dwóch dni, dwa razy padły dzienne maksymalne wyniki. Od 1 lipca do 31 dnia miesiąca pojawiło się w Polsce 11 tys. 295 zakażeń koronawirusem w całej Polsce.

Jak rozwija się epidemia w Polsce?

Tylko ostatnie siedem dni to w sumie ponad 3,6 tys. infekcji. Średnio każdego dnia pojawia się po 521 infekcji każdego dnia. To oznacza niemal 14 chorych na każdy milion mieszkańców.

Dla przykładu Niemcy w ciągu ostatniej doby wykryli 842 infekcje. To 10 przypadków na każdy milion mieszkańców. Włochy? 382 przypadki w ciągu ostatnich 24 godzin (dane za 30 lipca). To nieco ponad 6 przypadków na każdy milion mieszkańców.

Rekordowa liczba zakażeń. Jadwiga Emilewicz: To nie przez wybory

Dzisiejszy rekord nie powinien dziwić. I to z kilku powodów. Po pierwsze, od wielu dni rośnie liczba przypadków poza województwem śląskim. Do tej pory sytuacja epidemiczna i ogólne wyniki były związane z tym, co się działo w śląskich kopalniach.