Koronawirus w Polsce. Farmaceuci proponują strefy buforowe w aptekach

Trwają rozmowy w Ministerstwie Zdrowia, których uczestnikami są farmaceuci z Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA) oraz minister zdrowia. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, jednym z tematów dyskusji jest pomysł stworzenia specjalnych stref buforowych w aptekach w Polsce.

Specjalne strefy miałyby zapewnić bezpieczeństwo farmaceutom, gdyż zapewniłyby one odpowiednią odległość od pacjentów. Dla NRA jest to paląca kwestia szczególnie ze względu na prognozowaną jesienną falę infekcji.

W rozmowach w resorcie przewija się również temat szczepionek przeciwko grypie. Od kilku dni są problemy z ich dostępnością w aptekach oraz w hurtowniach.

- Pierwsze dostawy szczepionek przeciwko grypie są już realizowane do aptek. Mamy nadzieje, że w najbliższym czasie będą one kontynuowane. Niemniej obecnie mamy problemy z dostępnością do szczepionki - przyznała w programie "Newsroom” WP prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Dlatego też NRA chce, by zostały wyznaczone grupy pacjentów, którzy będą mieć pierwszeństwo w dostępie do szczepień przeciw grypie. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, w rozmowie z RMF FM, tłumaczyła, że przede wszystkim chodzi o seniorów, głównie z chorobami przewlekłymi.

W Polsce od kilku lat rośnie trend antyszczepionkowy. Przez ostatnich pięć lat liczba rodziców, którzy nie zaszczepili swoich dzieci, wzrosła trzykrotnie. Najnowsze dane na koniec 2019 roku ujawniają prawie 50 tys. odmów obowiązkowych szczepień.