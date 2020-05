kryzys oprac. Krystian Rosiński 49 minut temu

Koronawirus w Polsce. Firmy walczą ze skutkami kryzysu, ale starają się nie zwalniać

Choć aż 82 proc. firm odnotowało spadek obrotów, to jednak przedsiębiorcy się nie poddają i starają się przetrwać skutki kryzysu - wynika z badania Business Centre Club (BCC) oraz 4 Business & People. Przedsiębiorstwa walczą również o to, by utrzymać miejsca pracy.

Podziel się Dodaj komentarz