Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Sytuacja wciąż gorsza niż w Niemczech i Włoszech

W sumie koronawirusa potwierdzono w Polsce u ponad 51 tys. osób. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że wirus odpowiada w naszym kraju za 1,8 tys. zgonów. 36,4 tys. osób wyzdrowiało. To oznacza, że w tej chwili z zakażeniem walczy 12,9 tys. osób. To tak zwane aktywne (i wykryte) przypadki.

To zwiastuje tylko jedno: sierpień będzie najgorszym miesiącem epidemii od jej początku. Gorszym wyraźnie niż okresy, gdy zamykaliśmy całą gospodarkę a życie na ulicach po prostu zamierało. Nie wydarzy się to tylko w jednym wypadku: gdyby nagle liczba wykrywanych infekcji spadła do 230 i od niedzieli 9 sierpnia utrzymała się taka do samego końca miesiąca.